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Мошенники начали рассылать электронные письма от имени «Госуслуг»

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Мошенники отправляют фальшивые письма от имени «Госуслуг». Они используют официальные логотипы и утверждают, что аккаунт был взломан. Они предлагают связаться с ними по телефону, чтобы предотвратить утечку данных.

Затем они убеждают жертву, что мошенники уже подали заявки на кредит от ее имени и предлагают ей оформить кредит на себя, чтобы «перекрыть» эти заявки.

Мошенники присылают заполненные банковские документы, чтобы сократить время на раздумья и заставить жертву не тратить время на оформление заявки через личный кабинет, переводы денег и заполнение бумаг.

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