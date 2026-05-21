Мошенники начали обманывать россиян через аукционы в Telegram

F6 предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram-каналах. Как сообщает «Лента.ру», злоумышленники начали выманивать деньги у пользователей под видом онлайн-аукционов с денежными призами.

По данным аналитиков департамента защиты от цифровых рисков, сначала пользователей приглашают в закрытые Telegram-каналы, где обещают бесплатный доступ к фильмам и сериалам.

После набора аудитории администраторы объявляют аукцион. Участникам сообщают, что победителем станет человек, переведший самую крупную сумму денег. В качестве выигрыша обещают выплаты от 45 до 250 тысяч рублей.

Для создания доверия мошенники публикуют списки якобы уже участвующих пользователей, указывают размеры переводов и размещают изображения банковских квитанций.

В F6 отметили, что подобные скриншоты легко подделываются, а суммы переводов могут быть вымышленными.

Специалисты предупредили, что участие в подобных схемах может привести к потере денег. Пользователям рекомендуют не переводить средства незнакомым людям и пользоваться только легальными сервисами для просмотра фильмов и сериалов.