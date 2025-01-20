Мошенники начали использовать QR-коды для взлома аккаунтов Telegram

Эксперты предупреждают, что мошенники могут взламывать учетные записи пользователей Telegram через QR-коды, которыми они маскируют вредоносные ссылки.

Аналитик Эльдар Муртазин отметил, что такие ссылки часто размещаются в общественных местах, и пользователи, не задумываясь, могут перейти по ним.

Муртазин подчеркнул, что это может привести к краже аккаунтов, так как безопасность Telegram в этом аспекте оставляет желать лучшего.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что если пользователь отсканирует такой код, у него откроется мессенджер с просьбой подтвердить подключение нового устройства.

Если включена двухфакторная аутентификация, потребуется ввести дополнительный код, что может помочь защитить аккаунт.

Эксперты советуют устанавливать двухфакторную аутентификацию и внимательно проверять ресурсы, на которые ведут QR-коды, чтобы избежать кражи учетной записи.

Источник: РБК.