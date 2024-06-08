Мошенники начали активно предлагать россиянам «пройти флюорографию»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о схеме мошенничества от имени медицинского учреждения или поликлиники.

Телефонные мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана и отъема денег у граждан. В данном случае, они используют предлог проведения флюорографии, что является рекомендацией врачей для ежегодного обследования.

Мошенники контактируют с людьми, представляясь работниками поликлиники или используя вымышленные номера. Они могут предложить записаться на флюорографию и другие медицинские обследования у редких специалистов, таких как кардиолог или эндокринолог.

Однако, для прохождения таких обследований, мошенники просят сверить СНИЛС или ввести код из СМС-сообщения. Эти действия могут привести к потере доступа к аккаунту на Госуслугах и стать основой для мошенничества, например, попыток получить микрозаймы или создания поддельных документов на имя жертвы.

Чтобы защитить себя от таких мошеннических схем, важно помнить, что никогда не следует вводить свои персональные и финансовые данные или коды, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Если вам предлагают провести медицинское обследование или проверить данные, лучше самостоятельно связаться с официальными органами или учреждениями и уточнить информацию.