Мошенники крадут аккаунты через фальшивые Wi-Fi сети

Злоумышленники начали использовать фальшивые Wi-Fi сети для кражи аккаунтов. Эти сети выглядят как настоящие и могут быть обнаружены в общественных местах, таких как аэропорты.

Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free.

После подключения к такой сети пользователи могут столкнуться с просьбой пройти авторизацию, обычно с помощью кода, полученного по SMS.

Однако в случае мошенников вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код в сервисного бота, что позволяет преступникам получить доступ к Telegram-аккаунту жертвы.

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