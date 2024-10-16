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Мошенники ищут и взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мошенники в России начали взламывать неактивные аккаунты пользователей WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Злоумышленники ищут заброшенные профили, подключенные к дополнительным SIM-картам.

После получения доступа они меняют имя, описание и добавляют логотипы крупных компаний, чтобы обмануть других пользователей, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов.

Часто их жертвами становятся пожилые люди, которые менее осторожны и могут легко попасться на уловки мошенников.

Родственникам советуют предупреждать своих близких о том, чтобы они не сообщали одноразовые коды из СМС, не переходили по подозрительным ссылкам и не делились личной информацией.

Мессенджер автоматически блокирует аккаунты, если они неактивны более 120 дней. Если профиль не используется, пользователи могут увидеть уведомление о его удалении.

Чтобы проверить наличие заброшенного профиля, стоит вспомнить дополнительные номера и попытаться войти в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) через них. Если аккаунт больше не нужен, его можно удалить в настройках мессенджера.

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