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Мошенники чаще стали обманывать россиян в Telegram с помощью аккаунта-двойника

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В группе компаний «Гарда» сообщили о росте случаев мошенничества в Telegram, связанных с созданием поддельных аккаунтов. Эти профили могут выглядеть как аккаунты знакомых, но на самом деле предназначены для обмана и кражи данных.

Специалисты предупреждают пользователей об опасности фейковых профилей, которые могут имитировать коллег, друзей или родственников.

Чтобы избежать обмана, Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности, рекомендует проверять имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, известную только настоящему владельцу.

Если пользователь обнаружил поддельный аккаунт, ему советуют обратиться в техническую поддержку Telegram.

В случае кражи аккаунта необходимо проверить активные сеансы в приложении, убедиться в отсутствии подозрительных устройств, завершить их сеансы, изменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Для повышения безопасности желательно привязать электронную почту к своему аккаунту.

 

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