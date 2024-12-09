Мошенники атакуют пользователей Apple под предлогом блокировки Apple ID

Мошенники начали новую волну атак на пользователей Apple, маскируя свои действия под фишинг. Злоумышленники используют метод, при котором под предлогом блокировки аккаунта получают доступ к учетным записям Apple ID.

Пользователи получают письма, которые выглядят как официальная корреспонденция от Apple, с аналогичными шрифтами, цветами и логотипами.

В письме говорится о возможной блокировке Apple ID и необходимости немедленно восстановить его, чтобы избежать удаления. Также предоставляются инструкции, следуя которым, пользователь переходит по предложенной ссылке для восстановления аккаунта.

На самом деле, ссылка ведет на фишинговую страницу, где пользователи раскрывают свои данные для входа.

Это позволяет мошенникам украсть учетные данные, получить доступ к личной информации и совершать мошеннические покупки, используя сохраненные в аккаунте способы оплаты.