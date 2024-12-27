Мошенники активизировались в новогодние праздники с новыми схемами

С наступлением новогодних праздников мошенники усиливают свои атаки, пытаясь получить доступ к личным данным и банковским аккаунтам россиян.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили о новых методах, которые используют преступники.

Как пишет со ссылкой на ведомство «Газета.ру», одним из таких методов являются дипфейки. Злоумышленники создают реалистичные видеоролики с голосом и изображением конкретного человека, отправляя их через соцсети и мессенджеры.

Например, мошенник может отправить поздравление от имени знакомого и попросить перевести небольшую сумму денег на подарки. Обычно такие сообщения присылают в ночное время, что затрудняет быструю реакцию жертвы.

Кроме того, в преддверии праздников появляются опасные приложения с мошенническими целями. Они могут содержать вредоносные рекламные баннеры и запрашивать ненужные разрешения, такие как доступ к звонкам и СМС.

Также распространены схемы с поддельными турами, фишинговыми сайтами с распродажами и поддельными подарочными сертификатами.

Эксперты призывают людей быть внимательными к новостям и сообщениям, особенно в праздники, чтобы не стать жертвой мошенников.