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Монитор Acer Predator X45 с огромным OLED-экраном начали продавать в РФ

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Геймерам в России стал доступен для покупки новый игровой монитор Acer Predator X45.

Монитор Acer Predator X45 с огромным OLED-экраном начали продавать в РФ

Он оснащён огромным изогнутым OLED-экраном размером 44,5 дюйма с разрешением 4K и соотношением сторон 21:9. Радиус изгиба составляет 800R, а яркость достигает 1000 нит, что делает его идеальным как для игр, так и для просмотра видео. Монитор отображает 99% цветового пространства DCI-P3 с высокой точностью цветопередачи.

Predator X45 поддерживает частоту обновления до 240 Гц и время отклика всего 0,01 мс. Он также совместим с технологией AMD FreeSync Premium, что устраняет разрывы кадров и улучшает стабильность изображения.

Монитор Acer Predator X45 с огромным OLED-экраном начали продавать в РФ

Монитор оснащён комплексом технологий VisionCare 2.0 для снижения нагрузки на зрение. Включены функции BlueLightShield Pro, ComfyView, Flickerless и Low-dimming, которые уменьшают синее свечение, блики и мерцание.

Для подключения доступны порты Display Port 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C. Встроенный KVM позволяет быстро переключаться между устройствами, а USB Type-C поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Также есть встроенные стереодинамики по 5 Вт и возможность подключения внешней акустики.

Цена Acer Predator X45 составляет 189 990 рублей.

Монитор Acer Predator X45 с огромным OLED-экраном начали продавать в РФ

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