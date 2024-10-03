Модульный CMF Phone 1 предложили в России по цене от 29 000 рублей

Россиянам стал доступен для покупки модульный смартфон CMF Phone 1, который является первым устройством бренда Nothing.

Особенностью устройства являются съёмные задние панели, а также возможность подключения различных аксессуаров, таких как кардхолдер, крепление для шнурка и подставка.

CMF Phone 1 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Максимальная яркость экрана достигает 2000 нит.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Внутренний накопитель доступен в вариантах на 128 и 256 ГБ.

Смартфон работает на Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6. Рекомендуемые цены составляют 28 990 рублей за версию на 8/128 ГБ и 31 990 рублей за модель на 8/256 ГБ.