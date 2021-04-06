Модули SSD и ОЗУ в новых MacBook с Apple M1 можно заменять на более ёмкие

Считалось что на MacBook Air на базе Apple M1 невозможно заменить оперативную памяти и SSD накопитель, так как эти компоненты распаяны на материнской плате.

Китайские энтузиасты смогли опровергнуть это, так как им удалось в базовой версии ноутбука 8 ГБ оперативной памяти заменить на 166 ГБ, а SSD на 256 ГБ сменить на версию с 1 ТБ.

Как пишет MacRumors, замена оказалась очень сложной из-за особой компоновки комплектующих.

Так, оперативная память ноутбука находится на одной подложке с процессором. При замене неверное движение может вывести ноутбук из строя.

После замены комплектующих операционная система MacOS Big Sur восприняла ОЗУ и SSD, поэтому при желании память можно менять, но есть высокие риски.

Ожидается, что китайские специалисты смогут наладить процесс замены компонентов и научат этому других мастеров.