Модули SSD и ОЗУ в новых MacBook с Apple M1 можно заменять на более ёмкие

Модули SSD и ОЗУ в новых MacBook с Apple M1 можно заменять на более ёмкие06.04.2021 23:12
Считалось что на MacBook Air на базе Apple M1 невозможно заменить оперативную памяти и SSD накопитель, так как эти компоненты распаяны на материнской плате.
Китайские энтузиасты смогли опровергнуть это, так как им удалось в базовой версии ноутбука 8 ГБ оперативной памяти заменить на 166 ГБ, а SSD на 256 ГБ сменить на версию с 1 ТБ.
Как пишет MacRumors, замена оказалась очень сложной из-за особой компоновки комплектующих.
Так, оперативная память ноутбука находится на одной подложке с процессором. При замене неверное движение может вывести ноутбук из строя.
После замены комплектующих операционная система MacOS Big Sur восприняла ОЗУ и SSD, поэтому при желании память можно менять, но есть высокие риски.
Ожидается, что китайские специалисты смогут наладить процесс замены компонентов и научат этому других мастеров.
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