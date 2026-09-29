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Модеры запустили DLSS 5 на видеокартах AMD Radeon

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Модеры запустили DLSS 5 на видеокартах AMD Radeon

Энтузиасты адаптировали технологию NVIDIA DLSS 5 для видеокарт AMD Radeon. Решение работает в играх на DirectX 12, которые поддерживают технологию масштабирования FSR.

Проект пока находится на стадии альфа-тестирования. В Cyberpunk 2077 видеокарта Radeon RX 9070 XT без модификации показывала более 80 кадров в секунду, тогда как после включения DLSS 5 показатель снижался примерно на 10 кадров. При этом разработчики продолжают оптимизацию: одна из последних сборок увеличила производительность решения в тестах на 74%.

Для установки модификации также появился отдельный лаунчер, который автоматизирует настройку. Пользователям больше не требуется вручную переносить необходимые DLL-файлы. Исходный код и файлы проекта опубликованы на GitHub.

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