Модельный ряд Tecno скоро пополнится недорогим смартфоном Pova 6 5G

Компания Tecno готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Pova 6 5G, который был замечен на платформе сертификации. Ожидается, что устройство будет работать на Android 14 и иметь экран с разрешением 2460 x 1080 пикселей.

Смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6020, что обеспечит поддержку 5G. Также известно, что Pova 6 5G получит частоту обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Основная камера будет 108 Мп, но детали о дополнительном датчике пока неизвестны. Среди других характеристик — NFC, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Tecno также недавно выпустила модель Pova 6 Neo, что предполагает, что Pova 6 станет более продвинутой версией.