Модельный ряд Realme GT заменит Realme X Series

Ранее в этом году Realme представила свою серию GT на китайском рынке, включая такие телефоны, как GT 5G, GT Neo, GT Neo Flash Edition и GT Master Edition. Некоторые из этих телефонов выйдут на мировой рынок 18 августа с запуском в Европе и Индии. Хотя Realme планирует распространить новую серию на нескольких рынках, она также работает над тем, чтобы отложить старую серию смартфонов.

Сообщается, что Realme планирует прекратить выпуск своей серии Realme X среднего уровня и может заменить ее серией Realme GT. В ходе переговоров с людьми из TechRadar генеральный директор Realme Мадхав Шет подтвердил, что новая серия Realme GT официально заменит старую серию Realme X.

Шет сказал: «X будет заменен GT; так что GT — это новый X». Это означает, что линейка X, которая предлагала высококачественные характеристики по доступным ценам, больше не будет работать. Тем не менее, серия GT, которая в любом случае предлагает аналогичный флагманский опыт, отныне возьмет на себя инициативу.

Примечательно, что другие линейки телефонов от Realme — серия Realme C, нумерованная серия Realme и серия Narzo будут продолжать выпускаться в своих сегментах набора. С другой стороны, новая линейка GT будет просто дополнением.

Источник — Astera.