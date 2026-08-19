Модели Alibaba обогнали разработки Google и Meta* по загрузкам

Семейство моделей искусственного интеллекта Qwen китайской компании Alibaba за последние шесть месяцев скачали более 3 млрд раз. По этому показателю оно опередило открытые разработки Google и Meta*, сообщают СМИ со ссылкой на данные платформы Hugging Face.

Для сравнения, модели Google загрузили около 418 млн раз, а разработки Meta* — примерно 227 млн раз. Доступные для скачивания модели можно дополнительно настраивать, обучать на собственных данных и применять при создании новых цифровых продуктов.

Alibaba выпустила более 460 вариантов Qwen. Разработчики создали на их основе свыше 300 тыс. собственных версий, адаптированных для решения различных задач.

В Hugging Face назвали семейство Qwen одной из главных составляющих современной экосистемы открытых ИИ-моделей. Приведенная статистика относится к числу загрузок и не отражает количество отдельных пользователей или разработчиков.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.