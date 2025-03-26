Модель Vivo X200S будет улучшенной версией обычного Vivo X200

На этой неделе менеджер по продуктам Vivo поделился новыми подробностями о предстоящем смартфоне Vivo X200S, который станет обновленной версией Vivo X200, представленного в октябре 2024 года.

X200S будет работать на процессоре Dimensity 9400 Plus, который является улучшенной версией Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3,7 ГГц. В отличие от своего предшественника, новый телефон поддерживает ускоренную и беспроводную зарядку.

Одной из главных особенностей X200S станет система ускоренной зарядки, которая уменьшает износ аккумулятора и нагрев. Ожидается, что смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Устройство также получит плоский дисплей BOE Q10 с равномерной рамкой и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для быстрого и точного разблокирования. В отличие от X200, который имел изогнутый экран, новый смартфон предлагает более традиционный дизайн.

По слухам, X200S может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. В плане камеры ожидается, что он сохранит 50-мегапиксельный основной датчик IMX921, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом.