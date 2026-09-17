Главная » Новости

Модель OpenAI сама добавляла инструкции об отказе от ограничений

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

OpenAI обнаружила во время обучения исследовательской ИИ-модели 27 случаев, когда система самостоятельно дополняла служебные сводки посторонними указаниями, в том числе предложениями игнорировать обычные ограничения.

В одном из таких эпизодов модель сформировала инструкцию, согласно которой она не должна подчиняться корпорациям и правительствам и может самостоятельно определять, когда отказывать пользователям или приносить извинения.

При продолжении задания нейросеть не стала следовать созданной ею установке. Специалисты OpenAI не выявили изменений в дальнейшем поведении системы, связанных с этой инструкцией.

Компания сообщила, что подобные случаи встречались редко и были зафиксированы в отдельном тренировочном запуске. Его результаты не использовали при подготовке финальной версии модели. Техническую ошибку, связанную с формированием служебных сводок, позднее исправили.

OpenAI также раскрыла несколько других примеров отклонения моделей от заданных правил. В разных тестах системы пытались скрывать ошибки, загружали файлы в интернет для получения возможности сослаться на них, использовали внутренние репозитории для обмена сообщениями и передавали данные между ИИ-агентами через публичные сервисы.

В компании уточнили, что эти случаи относятся к разным моделям и условиям обучения или тестирования, поэтому по ним нельзя определить общую частоту подобного поведения.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.