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Мобильный интернет в РФ подорожает из-за перехода на отечественное оборудование

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С переходом на российские базовые станции стоимость мобильного интернета в России может вырасти. В период с 2025 по 2027 год на создание и внедрение отечественных базовых станций планируется выделить более 16 миллиардов рублей.

К 2029 году Россия намерена полностью отказаться от зарубежного оборудования, заменив его на решения от компаний Yadro и «Иртея».

По словам Дениса Кускова, гендиректора Telecom Daily, новые станции будут значительно дороже зарубежных, что может привести к повышению тарифов. Операторы, такие как «МегаФон» и МТС, уже заключили контракты на поставку российских станций, что увеличивает их расходы, и, как следствие, может сказаться на ценах тарифов с 2025 года.

Переход на отечественное оборудование должен обеспечить устойчивую сеть, независимую от санкций и проблем с иностранным оборудованием. При этом изменения в качестве услуг для пользователей будут минимальными, хотя ожидается, что тарифы вырастут.

МТС планирует запустить 200 отечественных базовых станций LTE к концу 2024 года, охватывающих 37 регионов. В 2025 году «МегаФон» также начнёт тестирование нового оборудования.

Ожидается, что заметные улучшения в мобильном интернете произойдут с запуском сетей 5G в 2026 году, которые будут предлагать гораздо более высокие скорости, чем 4G.

Источник: hi-tech.mail.ru. 

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