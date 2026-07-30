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Мобильное подразделение Samsung впервые зафиксировало убытки

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Компания Samsung опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Благодаря производству памяти общая выручка и прибыль компании достигли рекордных показателей. Вместе с тем мобильное подразделение впервые в истории компании зафиксировало убытки в размере 0,7 трлн вон, что составляет порядка 38 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Хорошие показатели продаж смартфонов линеек Galaxy S26 и Galaxy A не помогли избежать убытков. Во второй половине года выхода популярных новинок не ожидается, в связи с чем объём убытков подразделения может продолжить увеличиваться.

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