Мировые поставки смартфонов сократились на 20% за третий квартал

Мировой рынок смартфонов пережил самое значительное снижение поставок за третий квартал с 2013 года. По данным аналитической компании Omdia, с июля по сентябрь 2026 года производители отгрузили 254,7 млн устройств. Это на 20% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

Одной из основных причин сокращения рынка стало повышение стоимости смартфонов. Рост цен на компоненты и другие производственные расходы вынуждают производителей пересматривать ассортимент, а потребителей — откладывать покупку новых устройств.

Наиболее заметное снижение произошло на развивающихся рынках. В Африке количество поставленных смартфонов сократилось на 39%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе за исключением Китая, странах Ближнего Востока и Латинской Америки падение превысило 20%.

Производители стараются сохранить рентабельность, сокращая количество модификаций устройств и уделяя больше внимания моделям с высокой маржинальностью. Некоторые компании уменьшают объемы оперативной или встроенной памяти в отдельных конфигурациях.

Лидером мирового рынка осталась Samsung, поставившая 57,8 млн смартфонов. Это на 5% меньше прошлогоднего результата. Apple сохранила поставки примерно на прежнем уровне — 56,5 млн iPhone.

Сильнее пострадали отдельные китайские производители. Поставки Oppo, включая бренды Realme и OnePlus, снизились на 39%, до 23,4 млн устройств. Vivo сократила отгрузки на 33%, до 19,3 млн.

Аналитики Omdia прогнозируют, что по итогам всего 2026 года мировой рынок смартфонов может сократиться на 12%. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости компонентов и покупательной способности населения.