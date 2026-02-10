Мировая премьера: полностью роботизированное живое шоу AGIBOT в Шанхае

8 февраля 2026 года в Шанхае прошёл AGIBOT NIGHT — 60-минутное живое мероприятие с трансляцией по всему миру, на котором единственными ведущими и исполнителями выступали гуманоидные роботы. Компания AGIBOT заявила, что это первое крупномасштабное событие, полностью проведённое роботами без участия людей на сцене.

Цель мероприятия заключалась в демонстрации возможностей роботизированных систем за пределами лабораторий и промышленных объектов. Формат живого шоу позволил протестировать стабильность работы, координацию между несколькими роботами и длительную эксплуатацию в реальных условиях, а также изучить их роль в социальном и культурном контексте.

Программа включала танцевальные номера, шоу-подиумы, синхронизированные хореографические сцены, комедийные миниатюры, музыкальные номера и фокусы — всё выполняли исключительно роботы. В некоторых сегментах роботы взаимодействовали с людьми: совместные танцы и фокусы требовали синхронизации движений в реальном времени.

На сцене участвовали не только гуманоидные, но и четырёхногие роботы. Они выполняли совместные хореографические номера с различными формами роботов, демонстрируя взаимодействие и согласованность движения нескольких моделей одновременно.

AGIBOT использовала событие для презентации своего портфолио: полноразмерные гуманоидные роботы занимались ведением программы, навигацией и крупными сценическими номерами, меньшие модели — выразительными движениями и взаимодействием, а промышленные роботы показали навыки точного манипулирования.

Техническая особенность шоу заключалась в непрерывной работе роботов на протяжении всего часа без перезагрузок и перерывов. К концу 2025 года компания поставила более 5 000 гуманоидных роботов по всему миру, что подчёркивает масштабируемость системы, а не разовое шоу.

Мероприятие прошло во время Китайского праздника весны, когда традиционно организуются семейные и публичные развлечения. Таким образом, роботы были представлены как участники культурной жизни, а не только как промышленные инструменты.

AGIBOT NIGHT демонстрирует тенденцию в индустрии гуманоидной робототехники к масштабным публичным системам, способным работать в живых культурных мероприятиях с высокой надёжностью.