Минздрав РФ: сильное увлечение гаджетами губительно влияет на детей

Минздрав России выпустил рекомендации для педиатров, учителей и родителей о безопасном использовании гаджетов детьми.

В документе отмечается, что, несмотря на преимущества, такие как общение и расширение знаний, чрезмерное использование смартфонов может причинить значительный вред.

Это может привести к ухудшению зрения, психическим расстройствам, проблемам с осанкой, болям в спине и руках, нарушениям сна и даже «цифровой деменции». Кроме того, у детей наблюдается недостаток физической активности и развитие зависимости.

Авторы документа призывают родителей следить за временем, которое дети проводят с гаджетами, и объяснять им потенциальные опасности.

Рекомендуется ограничить использование мобильных телефонов за час до сна, выделить в доме зоны без гаджетов, а также убирать телефоны во время еды. Эксперты советуют разрешать использование гаджетов только при включенном освещении.