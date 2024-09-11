Минздрав предупредил жителей РФ о новой схеме мошенничества

Министерство здравоохранения России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, связанной с установкой «нового приложения» для получения кешбэка за медицинские обследования. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Мошенники предлагают установить приложение, которое якобы поможет вернуть деньги за медицинские услуги. После установки они просят пользователя заполнить форму с личными данными, что позволяет им получить доступ к банковской карте жертвы.

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что у них нет официальных приложений для получения кешбэка. Все актуальные предложения и услуги можно найти только на официальном портале госуслуг.

Гражданам рекомендуется быть осторожными и не доверять сомнительным приложениям, чтобы избежать финансовых потерь.