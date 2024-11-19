Минюст США требует от Alphabet продажи браузера Chrome

Министерство юстиции США на заседании в среду запросит у суда, чтобы корпорация Alphabet, владеющая Google, продала браузер Chrome.

По данным зарубежных источников, прокуроры также намерены попросить судью Федерального суда округа Колумбия, Амита Мехту, установить требования к лицензированию данных. В дополнение к этому антимонопольные меры будут касаться и искусственного интеллекта.

В Минюсте считают, что продажа Chrome необходима, так как этот браузер является основным способом доступа к поисковой системе Google, на долю которого в США приходится 61% рынка, по данным StatCounter.

Представители Google утверждают, что такие меры могут навредить как потребителям, так и разработчикам. Вице-президент компании Ли-Энн Малхолланд заявила, что Минюст «продвигает радикальную повестку», которая выходит за рамки юридических вопросов и может негативно сказаться на технологическом лидерстве США.

5 августа Федеральный суд округа Колумбия установил, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы сохранить монополию в области интернет-поиска и рекламы. Суд отметил, что Google заключила соглашения с Apple, Samsung и Verizon, которые заблокировали доступ конкурентам к 90% рынка интернет-поиска.