Минцифры рекомендовало установить российские сертификаты безопасности

Минцифры рекомендует пользователям установить отечественные сертификаты безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским интернет-ресурсам. Это связано с возможными перебоями в работе сайтов из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами.

В таком случае некоторые российские сайты, включая интернет-магазины, банковские платформы и маркетплейсы, могут некорректно открываться в Google Chrome, Safari и Edge. Браузеры могут помечать соединение как небезопасное, а иногда ограничивать доступ к страницам.

Сертификаты подтверждают подлинность сайта и обеспечивают шифрование данных, передаваемых между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта через выпустивший его удостоверяющий центр. Если проверка не пройдена, пользователь увидит предупреждение о потенциальной угрозе либо страница не откроется.

С 2022 года в России действуют собственные сертификаты безопасности Минцифры. В ведомстве заверили, что их установка безопасна и не влияет на работу операционной системы.

В «Яндекс Браузер» отечественный сертификат уже встроен, поэтому его пользователей возможные ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров не затронут.

Корневой и выпускающий сертификаты можно установить на компьютер или смартфон. Скачать их и ознакомиться с инструкцией можно на «Госуслугах».