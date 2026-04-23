Минцифры расширило перечень доступных ресурсов при ограничениях интернета

Министерство цифрового развития добавило порядка 20 новых сервисов в так называемые «белые списки» — ресурсы, которые остаются доступными при возможных ограничениях мобильного интернета.

В обновлённый перечень включены, в частности, платформы Соловьёв Live, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», энциклопедия «Рувики» и сайт «Газпромбанка». Также доступными остаются некоторые сервисы каршеринга, программные решения «1С», сайт Континентальной хоккейной лиги и сервис «Додо Пиццы».

При этом отмечается, что в текущем списке по-прежнему отсутствуют ресурсы «Сбера» и «Т-Банка».

