Главная » Новости

Минцифры предложило регистрировать устройства с SIM и eSIM

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Минцифры России предложило ввести обязательную регистрацию устройств с SIM- и eSIM-модулями в рамках законопроекта «Антифрод 3.0», сообщают «Ведомости».

Требование может затронуть умные ворота, счётчики, сигнализации, камеры, датчики и другие устройства, которые подключаются к мобильным сетям. Их IMEI-коды предполагается вносить в специальную базу через авторизацию в ЕСИА.

Владельцу также потребуется указать адрес, где находится устройство. Проверять эти сведения и отслеживать перемещение SIM-карты между гаджетами должны будут операторы связи.

Если SIM-карту переставят в другое устройство и её использование не будет соответствовать зарегистрированным данным, оператор сможет ограничить её работу. Устройства без SIM- или eSIM-модуля регистрировать не потребуется.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.