Минцифры предложило регистрировать устройства с SIM и eSIM

Минцифры России предложило ввести обязательную регистрацию устройств с SIM- и eSIM-модулями в рамках законопроекта «Антифрод 3.0», сообщают «Ведомости».

Требование может затронуть умные ворота, счётчики, сигнализации, камеры, датчики и другие устройства, которые подключаются к мобильным сетям. Их IMEI-коды предполагается вносить в специальную базу через авторизацию в ЕСИА.

Владельцу также потребуется указать адрес, где находится устройство. Проверять эти сведения и отслеживать перемещение SIM-карты между гаджетами должны будут операторы связи.

Если SIM-карту переставят в другое устройство и её использование не будет соответствовать зарегистрированным данным, оператор сможет ограничить её работу. Устройства без SIM- или eSIM-модуля регистрировать не потребуется.