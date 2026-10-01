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Минцифры предложило обязать сайты хранить данные пользователей три года

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Минцифры представило третий пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошли предложения по регулированию работы сайтов, персональных данных и SIM-карт.

Согласно проекту, интернет-ресурсы в Рунете могут обязать хранить сведения обо всех посетителях в течение трех лет и предоставлять их по запросам правоохранительных органов и силовых ведомств.

На «Госуслугах» предлагается создать единый реестр согласий граждан на обработку персональных данных. Пользователи также смогут отзывать ранее выданные согласия и сообщать о возможных нарушениях.

Отдельные меры касаются продажи SIM-карт. Реализовывать их смогут только компании, заключившие договоры с операторами связи. SIM-карты с заранее внесенным балансом планируют убрать из продажи: при оформлении номера покупателю потребуется внести средства на счет и пройти идентификацию. Кроме того, предлагается запретить продажу SIM-карт, уже зарегистрированных на других абонентов.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 15 октября 2026 года.

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