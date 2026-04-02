Главная » Новости

Минцифры предлагает новые правила для интернет-провайдеров

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Минцифры предложило ужесточить требования к провайдерам домашнего интернета, в первую очередь чтобы сократить число небольших операторов на городском и районном уровне.

Среди обсуждаемых мер:

  • введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 до 50 млн рублей;
  • запрет выдачи лицензий индивидуальным предпринимателям и возможность лишения лицензии без решения суда;
  • обязательное подключение к системе оперативно-розыскных мероприятий.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут снизить конкуренцию на рынке и привести к росту цен на услуги интернет-провайдеров.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.