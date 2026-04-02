Минцифры предлагает новые правила для интернет-провайдеров

Минцифры предложило ужесточить требования к провайдерам домашнего интернета, в первую очередь чтобы сократить число небольших операторов на городском и районном уровне.

Среди обсуждаемых мер:

введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 до 50 млн рублей;

запрет выдачи лицензий индивидуальным предпринимателям и возможность лишения лицензии без решения суда;

обязательное подключение к системе оперативно-розыскных мероприятий.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут снизить конкуренцию на рынке и привести к росту цен на услуги интернет-провайдеров.