Минцифры планирует сократить срок хранения согласий на кредитные операции до недели

Коммерсантъ: Минцифры предложило уменьшить время хранения согласий граждан на получение кредитов и связанных с ними банковских услуг через «Цифровой профиль» с 50 лет до семи дней. В министерстве считают, что для обработки этих данных достаточно недели. Эксперты предупреждают, что это приведет к необходимости чаще запрашивать разрешения у клиентов, особенно с учётом того, что с 1 апреля только через «Цифровой профиль» будут доступны сведения для расчета долговой нагрузки физических лиц.

В середине марта Банк России опросил кредитные организации о последствиях изменений, связанных с сокращением сроков действия согласий в инфраструктуре «Цифрового профиля». В письме регулятора, разосланном банкам, указано, что большинство согласий, собираемых через сервис, будут храниться не более семи дней. Сроки хранения согласий на предоставление кредита, овердрафта, выпуск и обслуживание банковской карты для кредита, получение кредитного отчета из БКИ и ряд других операций сокращаются до недели. Полгода сохраняются, например, согласия на открытие счета цифровых рублей и формирование финансовых и нефинансовых предложений для клиента.

Минцифры считает прежний срок в 50 лет избыточным и отмечает, что неоднократно получало обращения граждан с просьбой его сократить. В министерстве подчеркивают, что гражданин должен контролировать свои персональные данные, а бизнесу нет необходимости хранить их десятилетиями. По оценке ведомства, большинство операций разовые, и семи дней достаточно для проверки сведений; для повторяющихся операций установлен срок согласия в шесть месяцев. В ведомстве также не исключают возможность изменения срока в дальнейшем в рамках текущего экспериментального формата.

Банки и финансовые эксперты считают недельный срок непрактичным, так как он короче периода действия договорных отношений с клиентом. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин указывает, что сокращение срока делает невозможной проактивную передачу данных из «Цифрового профиля», что увеличит затраты организаций на регулярное получение согласий и повысит недовольство клиентов, которые и так могут отзывать согласия в любое время.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что решение сократить срок хранения согласий с 50 лет до семи дней могло исходить от технических специалистов, стремившихся оптимизировать работу IT-инфраструктуры. Он отмечает, что с точки зрения логики сложно объяснить, почему согласие на открытие счета цифрового рубля, занимающее всего несколько минут и действующее единожды, сохраняется шесть месяцев, тогда как разрешение на получение кредита будет храниться всего семь дней. По мнению Войлукова, такая разница свидетельствует о том, что главной мотивацией изменения были технические, а не операционные или юридические соображения.

Эксперты отмечают, что «Цифровой профиль» станет более значимым для клиентов, поскольку с 1 апреля банки и МФО будут использовать только официальные источники доходов для расчета долговой нагрузки. Сведения будут поступать из информационных систем ФНС и Социального фонда через сервис «Цифровой профиль».