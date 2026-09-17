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Минцифры обсуждает с Apple запуск 5G на iPhone в России

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Минцифры России ведет переговоры с Apple о возможности подключения iPhone к российским сетям 5G. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Первые сети связи пятого поколения в России запустили на прошлой неделе. Пользователи Android-смартфонов смогут подключаться к ним в ближайшее время, тогда как владельцам iPhone потребуется соответствующее решение со стороны Apple.

Сейчас американская компания официально не указывает 5G в числе поддерживаемых функций российских операторов. Для активации технологии Apple необходимо протестировать работу своих смартфонов в отечественных сетях и обновить операторские настройки.

На данный момент 5G работает в 16 российских городах и доступен примерно 10 млн абонентов. До конца года запуск сети планируется еще примерно в 50 городах.

Операторы Т2 и МТС также сообщили, что заинтересованы в появлении поддержки 5G на устройствах Apple. В Т2 заявили, что ведут контакты с производителем, а в МТС отметили, что отсутствие поддержки сетей пятого поколения на некоторых зарубежных смартфонах влияет на их позиции на российском рынке.

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