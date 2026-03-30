Минцифры обсуждает меры для возвращения российских приложений в AppStore

Минцифры рассматривает возможность обязать Apple вернуть популярные российские приложения в AppStore, сообщил источник ТАСС в правительстве.

В рамках этих мер с 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Операторы «большой четвёрки» получили указание отключить эту опцию, которая стала востребованной после запрета российских карт для оплаты зарубежных сервисов, пишет РБК.

По словам источника, одной из причин отключения назвали необходимость ограничить оплату VPN-сервисов. На текущий момент прямой оплатой подписок и покупок через мобильный счёт обладают МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), у «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая возможность реализована через партнёрские сервисы.

