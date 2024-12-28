Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156

Компания Minisforum анонсировала необычный портативный монитор MDSA156, который состоит из двух 15,6-дюймовых IPS-экранов.

Эти экраны соединены шарниром, позволяя им открываться до 315 градусов и создавая совместное рабочее пространство в 31,2 дюйма.

Монитор имеет разрешение 1080p и яркость 250 нит. Его можно разместить на столе как ноутбук или большой планшет, а также установить вертикально с помощью подставки. Вес устройства составляет 990 граммов, а в закрытом состоянии его толщина — 24 мм.

Minisforum MDSA156 можно подключить через HDMI или два порта USB Type-C, один из которых служит для питания. На боковых гранях расположены два стереодинамика и порт для наушников. Цена монитора составляет 231 доллар.