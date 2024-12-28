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Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156

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Компания Minisforum анонсировала необычный портативный монитор MDSA156, который состоит из двух 15,6-дюймовых IPS-экранов.

Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156

Эти экраны соединены шарниром, позволяя им открываться до 315 градусов и создавая совместное рабочее пространство в 31,2 дюйма.

Монитор имеет разрешение 1080p и яркость 250 нит. Его можно разместить на столе как ноутбук или большой планшет, а также установить вертикально с помощью подставки. Вес устройства составляет 990 граммов, а в закрытом состоянии его толщина — 24 мм.

Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156

Minisforum MDSA156 можно подключить через HDMI или два порта USB Type-C, один из которых служит для питания. На боковых гранях расположены два стереодинамика и порт для наушников. Цена монитора составляет 231 доллар.

Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156 Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156 Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156 Minisforum выпустила складной портативный монитор MDSA156

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