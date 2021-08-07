Intel недавно представила свои мощные игровые неттопы NUC 11 Extrereme, которые разработаны на базе процессоров серии Tiger Lake-KB.

Сетевым источникам удалось получить информацию про следующее поколение игровых неттопов, которые уже будут базироваться на Intel Core 12-го поколения.

Как и в NUC 11 Extrereme будущие модели получат поддержку настольных видеокарт, но уже не сторонних производителей, а фирменных от Intel.

Про NUC 12 Enthusiast информацию раскрыли на форуме Weibo, где был продемонстрирован пользователям слайд с техническими характеристиками мощных систем.

Так, в NUC 12 Enthusiast будут устанавливаться процессоры Core i5 с видеокартой до 12 ГБ собственной памяти и Core i7 с графическим адаптером до 16 ГБ.

Модели видеокарт пока не раскрывают, но источник отметил, что это будет графика Intel DG2, созданная на архитектуре Xe-HPG.

Оперативная память в моделях будет типа DDR4-3200, максимальный объем памяти — до 64 ГБ.