Мини-ноутбук на Intel Tiger Lake анонсирован официально

Мини-ноутбук на Intel Tiger Lake анонсирован официально30.04.2020 06:23
Компания официально анонсировала новый мини-ноутбук One Notebook OneGX1.
До выхода этой модели еще достаточно далеко, так как в ее основе будет лежать процессор Intel Tiger Lake, а эту серию выпустят только в середине 2020 года.
Пока One Notebook OneGX1 был продемонстрирован на изображениях, а также были озвучены его некоторые данные.
Так, в ноутбуке будет установлен 7-дюймовый экран, SSD накопитель до 2 ТБ и 5G модем, а еще предложат версию с 4G модемом.
О процессоре пока ничего не сообщают. Указали, что это будет CPU Intel Tiger Lake, созданный по 10-нанометровой технологии.
Еще одной особенностью One Notebook OneGX1 стали разъемы, ведь они все расположены сзади.
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