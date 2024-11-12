Мини-микроскоп за $35 превращает смартфон в инструмент для исследований

Компания iMicro представила новый мини-микроскоп iMicro Q3p, который превращает любой смартфон в мощный инструмент для микроскопии. Этот компактный гаджет весит менее 0,5 грамма и имеет размер, сопоставимый с подушечкой пальца. Он крепится к камере смартфона с помощью специальной наноприсоски и позволяет увеличивать изображение до 1200 раз с разрешением меньше микрона. Благодаря функции поляризации, iMicro Q3p идеально подходит для изучения структуры кристаллов и минералов. При этом его стоимость составляет всего $35, что делает его доступным по цене в 1% от стоимости традиционных микроскопов.

Размеры устройства позволяют легко носить его с собой, не увеличивая вес и габариты смартфона. Высота мини-микроскопа всего 1,3 см, а его вес — менее 0,5 грамма. В комплект также входит подставка, которая стабилизирует фокус при максимальном увеличении, что особенно важно для точного наблюдения за образцами. Для работы с микроскопом достаточно просто установить его на камеру устройства, отрегулировать фокус и начать исследование. Устройство позволяет детально рассматривать объекты, такие как микроволокна или клетки растений, благодаря широкому диапазону увеличения.

Кроме того, iMicro Q3p использует цифровую обработку изображения и трехступенчатую систему увеличения для получения четких и детализированных снимков. В устройстве имитируется поляризация, что делает его функциональным аналогом более дорогих моделей без использования традиционных светофильтров.

Для профессионалов и студентов в комплект входит микрометр — инструмент для измерения объектов с высоким увеличением, например, для расчета ширины клеток. Все настройки увеличения и поляризации можно регулировать через специальное приложение.

Мини-микроскоп iMicro Q3p стал настоящим хитом на Kickstarter, собрав более 2000 спонсоров, и значительно превысил первоначальные финансовые цели разработчиков.