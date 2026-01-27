Минфин предложил разрешить работу онлайн-казино в России

Министерство финансов предложило президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации деятельности онлайн-казино в стране, сообщает «Коммерсантъ». Согласно инициативе, операторы таких платформ должны будут перечислять в бюджет не менее 30% своей выручки.

Также предлагается осуществлять пополнение игровых счетов исключительно через ЦУПИС, при этом прямые переводы средств в адрес казино планируется запретить. Минимальный возраст для регистрации пользователей, в соответствии с предложением, должен составить 21 год.