Главная » Новости

Минфин предложил разрешить работу онлайн-казино в России

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Министерство финансов предложило президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации деятельности онлайн-казино в стране, сообщает «Коммерсантъ». Согласно инициативе, операторы таких платформ должны будут перечислять в бюджет не менее 30% своей выручки.

Также предлагается осуществлять пополнение игровых счетов исключительно через ЦУПИС, при этом прямые переводы средств в адрес казино планируется запретить. Минимальный возраст для регистрации пользователей, в соответствии с предложением, должен составить 21 год.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.