Минфин анонсировал планы повышения ставки НДС до 22%

Министерство финансов Российской Федерации выступило с предложением увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до уровня 22%. Об этом официально заявлено пресс-службой ведомства. Новый налоговый режим начнет действовать с начала 2026 года.

По оценкам Министерства финансов, такое увеличение не повлечет резкого роста потребительских цен, а останется умеренным и контролируемым.

Дополнительно предлагается внести поправки в законодательство, касающиеся снижения порога освобождения от уплаты НДС для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной налоговой схеме, с сегодняшних 60 млн рублей до 10 млн рублей ежегодно.