Microsoft заявляет, что компьютеры с Windows 11 получат хороший прирост производительности благодаря оптимизации ЦП, памяти и хранилища

До выпуска Microsoft Windows 11 осталось почти месяц , и они опубликовали информацию об улучшениях производительности своей новой операционной системы, обещая повышение скорости и производительности с новыми изменениями.

Microsoft демонстрирует возможности повышения производительности операционной системы Windows 11 на ПК

В видео, размещенном на Youtube Channel Microsoft Mechanics , Стив Диспенса, вице-президент по управлению предприятием в Microsoft, рассказывает об улучшениях в Windows 11, которые влияют на ЦП, память и хранилище в новой операционной системе.

В видео он объясняет, что Windows 11 от Microsoft сэкономит почти 37% использования ЦП и 32% при использовании памяти. Диспенса объясняет, что акцент на времени гибернации для Windows 11 и скорости запуска Windows 11 после спящего режима увеличился по сравнению с Windows 10 при использовании систем с Intel серии Core 8-го поколения и выше. Все это происходит на аппаратном уровне, а на программном уровне Windows 11 оптимизирует мощность для потоков, которые в ней нуждаются, обеспечивая передачу энергии туда, где это необходимо, а не трату впустую. Заявлено, что Windows 11 выйдет из спящего режима на 25% быстрее, чем Windows 10.

Microsoft Windows 11 кардинально изменила внешний вид и добавила новый пользовательский интерфейс с более быстрой анимацией. Утверждается, что новая панель задач влияет на производительность (некоторые пользователи говорят о худшем, а не о лучшем), и они также добавили функцию для пользователей настроек с несколькими мониторами, позволяющую системе запоминать, где были определенные окна на каждом дисплее, чтобы помочь увеличить продуктивность.

Windows 11 была создана с учетом совместимости. В нашем обещании говорится, что приложения, работавшие в Windows 7, 8.1 и 10, будут работать и в Windows 11. — Microsoft

Microsoft Windows 11 запускается 5 октября 2021 года и будет бесплатным обновлением для пользователей Windows 10. У вас еще есть время подготовить систему к обновлению. В связи с необходимостью активации TPM 2.0 в Windows 11 пользователям необходимо будет внести любые необходимые изменения, чтобы убедиться, что их система будет совместима после выпуска новой операционной системы. Чтобы узнать, совместима ли ваша система, посетите страницу Microsoft Windows 11 Specifications, чтобы узнать больше.