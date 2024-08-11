Microsoft завершила поддержку Paint 3D, он исчезнет из магазина приложений

Компания Microsoft объявила о завершении поддержки приложения Paint 3D и планирует удалить его из магазина приложений в ноябре.

Paint 3D было представлено в 2017 году с обновлением Windows 10 Creators и предлагало современный интерфейс для создания 3D-арта, но не приобрело широкой популярности. Теперь его можно скачать только из Microsoft Store, так как оно было исключено из стандартной установки Windows.

Недавно в приложении появилось уведомление о прекращении обновлений и удалении, хотя у большинства пользователей оно еще не отображается.

Ожидается, что уведомление станет доступным в ближайшие дни. Paint 3D продолжит работать на устройствах, где оно уже установлено, даже после 4 ноября, но пользователям рекомендуется сохранить свои проекты и рассмотреть альтернативные 3D-программы.