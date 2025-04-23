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Microsoft запустила ИИ DxGPT для помощи врачам в диагностике заболеваний

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Корпорация Microsoft объявила о запуске DxGPT — нейросетевого помощника, предназначенного для анализа симптомов и медицинского анамнеза пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Эксплойт», называя проект одним из самых масштабных в истории компании в области медицины.

По информации источника, идея создания системы принадлежит одному из инженеров Microsoft, чья семья столкнулась с проблемой поздней диагностики редкого неврологического заболевания у ребёнка. Необходимость в точной и быстрой диагностике стала личным стимулом для разработки технологии, которую впоследствии поддержал генеральный директор компании Сатья Наделла.

DxGPT не предназначен для замены врачей, но служит мощным инструментом для повышения скорости и точности диагностических решений. Система анализирует вводимые данные о симптомах, анамнез и другие клинические показатели, предлагая вероятные направления диагностики. Уже сейчас тысячи врачей в Европе используют DxGPT в повседневной практике, подчёркивает источник.

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