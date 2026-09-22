Главная » Новости

Microsoft запатентовала показ рекламы во время пауз и кат-сцен в играх

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Microsoft зарегистрировала патент на технологию, которая позволяет показывать рекламу в видеоиграх в подходящие моменты — например, во время кат-сцен или при постановке игры на паузу.

Система может быть встроена непосредственно в игровой движок и учитывать происходящее на экране, чтобы определять момент для показа рекламы.

Предполагается, что такой подход потенциально может использоваться в бесплатных играх и более доступных тарифах Game Pass. Пока речь идет только о патенте, поэтому неизвестно, будет ли технология внедрена в реальные продукты.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.