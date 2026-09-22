Microsoft запатентовала показ рекламы во время пауз и кат-сцен в играх

Microsoft зарегистрировала патент на технологию, которая позволяет показывать рекламу в видеоиграх в подходящие моменты — например, во время кат-сцен или при постановке игры на паузу.

Система может быть встроена непосредственно в игровой движок и учитывать происходящее на экране, чтобы определять момент для показа рекламы.

Предполагается, что такой подход потенциально может использоваться в бесплатных играх и более доступных тарифах Game Pass. Пока речь идет только о патенте, поэтому неизвестно, будет ли технология внедрена в реальные продукты.