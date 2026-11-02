Microsoft запатентовала ИИ для изменения речи и мимики в прямом эфире

Microsoft подала патентную заявку на технологию искусственного интеллекта, позволяющую изменять речь человека и его изображение непосредственно во время видеотрансляции. Система предназначена для синхронного редактирования звука, движений губ и выражения лица выступающего.

Согласно описанию разработки, алгоритмы смогут удалять отдельные слова, заменять выражения и изменять содержание произносимых фраз. При этом искусственный интеллект будет корректировать видеоряд таким образом, чтобы движения губ соответствовали новой звуковой дорожке.

Одним из основных сценариев использования технологии Microsoft называет перевод выступлений на иностранные языки. Зритель сможет смотреть трансляцию на предпочитаемом языке, а лицо выступающего будет выглядеть так, словно он действительно произносит переведенный текст.

Другой вариант применения связан с автоматической обработкой речи. Система сможет удалять слова-паразиты, исправлять оговорки, сглаживать запинки и заменять нежелательные выражения. Для выбора подходящих формулировок предполагается использовать искусственный интеллект, пользовательские настройки и дополнительные источники информации.

Технология потенциально подойдет для онлайн-лекций, конференций, телевизионных передач, презентаций и спортивных трансляций. Разные зрители смогут получать индивидуально обработанные версии одного выступления.

При этом подобные возможности создают вопросы достоверности видеозаписей. Автоматическая замена слов и изменение мимики позволяют показывать человека произносящим фразы, которых не было в оригинальной речи.

В патентной документации предусмотрено сохранение первоначальных аудио- и видеоматериалов. Это должно позволить сравнивать обработанную трансляцию с исходной записью.

Однако наличие патента не означает, что Microsoft уже разработала готовый коммерческий продукт или планирует его выпуск в ближайшее время. Пока речь идет об описании технического решения, которое может получить практическое применение в будущем.