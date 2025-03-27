Microsoft выпустила обновление для Windows 11, устраняющее проблемы с печатью

Компания Microsoft анонсировала новое обновление KB5053657 для Windows 11 версии 23H2, которое призвано решить проблему, из-за которой принтеры неожиданно печатали случайный текст. Это необязательное обновление можно установить немедленно для тех, кто столкнулся с данной проблемой.

ИТ-специалисты отметили, что проблемы с совместимостью принтеров и обновлений Windows возникают часто. После предыдущего обновления в январе 2025 года многие пользователи обнаружили, что их принтеры начали выводить бессмысленный текст. Проблема затрагивала устройства, подключенные через определенные USB-кабели, и касалась принтеров, поддерживающих два режима печати.

Microsoft подтвердила, что сбой произошел из-за ошибки в обновлении Windows, что привело к неправильной работе принтеров. Обновление KB5053657 должно исправить эту проблему, а также включает новые функции, такие как возможность управления картами памяти.

Пользователи Windows 11 версии 24H2 смогут получить соответствующее исправление 27 марта 2025 года. В апреле 2025 года Microsoft планирует выпустить обязательные обновления для всех затронутых версий Windows. До тех пор пользователи могут самостоятельно установить обновление KB5053657 для решения проблем с печатью.