Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 10

Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 1018.05.2021 23:30
Microsoft приступила к распространению своего первого крупного обновления 2021 года.
Сейчас на компьютерах ведется развертывание обновления Windows 10 May 2021 Update, которое также известно, как 21H1.
Обновление хоть и крупное, но для пользователей оно не столь значительное.
В нем добавили несколько новых функций и улучшили общую работу системы.
Самое большое обновление популярной ОС ожидается осенью, когда будет обновлен интерфейс и иконки, которые не менялись с 90-х годов.
Windows 10 May 2021 Update можно получить через Windows Update. Пока компания Microsoft ведет распространение поэтапно, чтобы в случае обнаружения несовместимости или критической ошибки обновление можно было остановить.
Просмотры:Метки: Windows 10