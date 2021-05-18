Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 10

Microsoft приступила к распространению своего первого крупного обновления 2021 года.

Сейчас на компьютерах ведется развертывание обновления Windows 10 May 2021 Update, которое также известно, как 21H1.

Обновление хоть и крупное, но для пользователей оно не столь значительное.

В нем добавили несколько новых функций и улучшили общую работу системы.

Самое большое обновление популярной ОС ожидается осенью, когда будет обновлен интерфейс и иконки, которые не менялись с 90-х годов.

Windows 10 May 2021 Update можно получить через Windows Update. Пока компания Microsoft ведет распространение поэтапно, чтобы в случае обнаружения несовместимости или критической ошибки обновление можно было остановить.