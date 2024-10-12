Microsoft выпускает «золотую» Xbox в честь выхода игры Индиана Джонс

Чтобы отпраздновать выход игры Indiana Jones and the Great Circle, Microsoft преобразила свою консоль Xbox Series X в золотой слиток.

Геймпад также получил «золотые» элементы управления, что является данью уважения знаменитому искателю приключений. С 12 ноября фанаты смогут посетить выставку, посвящённую Индиане Джонсу, в центрах Microsoft Experience в Лондоне, Сиднее и Нью-Йорке.

Консоль и контроллер оформлены в виде головоломки, отражающей ключевые моменты приключений Индианы Джонса, и игрокам предлагается решить её, чтобы получить шанс выиграть сокровище. На разработку нового дизайна потрачено более 350 человеко-часов.

В коробке находится «золотая» Xbox Series X с отделкой «под старину», а контроллер имеет кожаную лицевую панель с «золотыми» стиками и кнопками, напоминающими драгоценности. Это подчеркивает, что владелец консоли вернулся из приключения с чем-то ценным.

С 12 ноября по 6 января фанаты могут посетить выставку, а те, кто не сможет прийти, смогут решить головоломку через социальные сети Bethesda. Успешные участники получат шанс выиграть эксклюзивную золотую Xbox, которую нельзя купить в магазине.