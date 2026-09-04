Microsoft введет почасовые лимиты на облачный гейминг Xbox

С ноября Microsoft изменит условия облачного гейминга для подписчиков Xbox Game Pass. Пользователям тарифа Essential будет доступно до 5 часов игры в месяц, после чего дальнейшее использование сервиса станет платным.

Для подписчиков Premium лимит составит 10 часов в месяц, а для владельцев Ultimate — 15 часов. При игре по 2–3 часа в день такой объем времени можно израсходовать примерно за неделю.

Стоимость дополнительного часа Microsoft пока не раскрыла. В компании утверждают, что новые ограничения затронут около 4% пользователей облачного сервиса.

Подписка Xbox Game Pass Ultimate стоит $23 в месяц. Ранее этой зимой похожую систему ограничений ввела NVIDIA для GeForce Now: после достижения установленного лимита пользователям предлагается доплатить $6 за следующие 15 часов.

Изменения происходят на фоне значительных инвестиций Microsoft и NVIDIA в инфраструктуру для искусственного интеллекта и строительство дата-центров. На этом фоне выросли цены на оборудование для центров обработки данных, что отражается и на стоимости облачных сервисов.