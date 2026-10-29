Microsoft впервые раскрыла квартальную выручку Azure в долларах

Корпорация Microsoft впервые представила денежный показатель квартальной выручки облачной платформы Azure, которая используется для размещения приложений, хранения данных и выполнения вычислений искусственного интеллекта. За период с июля по сентябрь 2026 года доходы Azure составили 33,2 млрд долларов, увеличившись на 48% относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее Microsoft преимущественно сообщала о процентных темпах роста Azure, не раскрывая абсолютную квартальную выручку сервиса. Публикация конкретной суммы позволяет инвесторам и отраслевым аналитикам точнее сравнивать облачный бизнес компании с конкурентами.

Для сопоставления, Alphabet сообщила о выручке Google Cloud в размере 30,7 млрд долларов за аналогичный квартал. Однако необходимо учитывать, что в финансовую отчётность Google Cloud включаются не только инфраструктурные сервисы, но и подписки Google Workspace. Поэтому показатели двух компаний не являются полностью идентичными по структуре.

Azure стала крупнейшим и наиболее быстрорастущим направлением Microsoft по представленным компанией данным. На облачную платформу пришлось около 36% общей квартальной выручки корпорации, достигшей 92,3 млрд долларов.

Фактические результаты Azure также превысили ожидания аналитиков. Прогнозировавшийся показатель составлял около 32,3 млрд долларов, а темпы роста ожидались в диапазоне от 44% до 45%.

Расширение облачного бизнеса происходит на фоне увеличения спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта. Компании арендуют вычислительные мощности для обучения моделей, обработки запросов и эксплуатации корпоративных приложений. Такие задачи требуют дорогостоящих серверов, специализированных ускорителей и развитых центров обработки данных.

Одновременно Microsoft изменила структуру финансовой отчётности, выделив новое направление Agents and Infra. Оно объединяет Azure с частью облачных сервисов Microsoft 365. Выручка этого сегмента составила 76,8 млрд долларов, увеличившись на 25%.

Раскрытие финансовых показателей Azure делает конкуренцию крупнейших облачных провайдеров более прозрачной, хотя различия в составе их отчётных сегментов по-прежнему необходимо учитывать.