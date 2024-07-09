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Microsoft велела сотрудникам в КНР использовать исключительно iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Корпорация Microsoft приняла решение запретить своим сотрудникам в Китае использовать устройства, работающие под управлением операционной системы Android.

По данным Bloomberg, китайские сотрудники Microsoft больше не могут использовать устройства на базе Android в рабочих целях. Вместо этого, им предлагается использовать менеджер паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass

Если у сотрудников нет устройств Apple, Microsoft предоставит им смартфоны iPhone 15 для использования в рабочих целях.

Это первый случай, когда крупная компания запрещает использование устройств конкурентов своим сотрудникам.

Возможно, такое решение было принято из-за того, что в Китае официально недоступна фирменная инфраструктура Google Play, а устройства на базе Android часто используют альтернативные магазины приложений, которые могут представлять угрозу безопасности данных.

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